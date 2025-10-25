Felgyújtotta a társasházat, miközben egy csótányt alkart elpusztítani

Letartóztatási parancsot kért a dél-koreai rendőrség egy nő ellen, aki felgyújtott egy komplett társasházat, miközben egy házilag barkácsolt lángszóróval próbált megölni egy csótányt – írja a helyi sajtóra hivatkozva a BBC.

A tűzesetnek egy halálos áldozata is volt: nő egyik szomszédja lezuhant, miközben az ablakán át próbált meg kimenekülni a lángoló épületből.

A harmincas éveiben járó kínai nő a férjével és a kéthónapos gyerekükkel élt egy ötödik emeleti lakásban. Amikor felfedezték, hogy kigyulladt az épület, az ablakban állva segítségért kiabáltak. Aztán először a babát adták át egy szomszédos épületben lakó szomszédnak az ablakon keresztül, majd a férfi is átmászott. A nő is megpróbált a férje után mászni, de lezuhant és hiába szállították azonnal kórházba, néhány órával később belehalt a sérüléseibe.

A tüzet okozó, húszas éveiben járó nő, a rendőröknek elmondta, hogy egy öngyújtó és egy gyúlékony spray segítségével próbált megölni egy csótányt. Korábban már többször is megtette, és sohasem történt gond, de október 20-án, hétfőn több dolog is lángra kapott a lakásában.

A rendőrség az ügyészségtől letartóztatási parancsot kért a nő ellen és indítványozza, hogy gondatlan emberöléssel, illetve gyújtogatással vádolják meg.

Világszerte egyre gyakoribbak a házi lángszóról okozott tűzesetek, valószínűleg a közösségi portálokra feltöltött videók miatt. Egy TikTok-os kihívás miatt halt meg júniusban Tiszasülyön egy nő, aki felgyújtotta magán a pólót.