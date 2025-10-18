Házasság első látásra: Sanya bulizni hívta Ritát, két órát késett, majd eltűnt, miután más nőket stírölt

Újfent magára haragította feleségét Sanya a Házasság első látásra legutóbbi dupla epizódjaiban. A személyi edző egy bulira invitálta meg Ritát, majd tudatta vele, hogy dolga akadt, ezért később tud csak érkezni, de a páciens koordinátort arra biztatta, hogy nyugodtan menjen el a szórakozóhelyre, majd csatlakozik. Később telefonon is ígérte, hogy perceken belül érkezik, Rita azonban csak két órával később, véletlenül vette észre őt a tömegben.

Peckesen, pökhendin, mint a páva vonult ott a buliban. Természetesen a gyűrű nem volt rajta, egyfolytában nézelődött, mondom, mint a páva, nagyságos úr. Csajozgatott, mármint hogy szemezgetett ott, a csajoknak a mellét, szemét. Majd jelezte, hogy elmegy, egy kicsit körülnéz, és onnantól kezdve soha többet nem láttam. Nincs olyan magyarázat részemről, ami elfogadható lenne arra vonatkozóan, hogy egy férj így viselkedik a feleségével, mert ez felháborító

– jelentette ki a feleség.

A szórakozóhelyen egyébként Sanya is készített magáról felvételeket, az egyiken egy szőke nő hajtotta a fejét a vállára, akinek az arcát utólag kitakarták a szerkesztők.

Mindez nem sokkal azután történt, hogy a személyi edző azt javasolta feleségének, éljenek nyitott házasságban, Rita azonban jelezte, hogy ez nem az ő világa.