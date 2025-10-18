A TNT is beszállt a poénkodásba a köztévé Ákos-bakija kapcsán

Úgy tűnik, Dobrády Ákos nem bír napirendre térni az M1 bakiján, ahol az Ákos-filmet népszerűsítő műsorban Kovács Ákos helyett az ő arcát mutatták. A TNT énekese nem sokkal később annyit posztolt, hogy „nagyot megyek ma. Sok sikert Ákosnak a filmhez,” most pedig a zenekara tett közzé egy paródiavideót a témában.

Ebben, a mesterséges intelligencia által megtámadott klipben Dobrády énekli Ákos Ilyenek voltunk című dalát. Közben a decemberi koncertjüket is promózzák egy kicsit feltéve a kérdést: „ezt is eljátsszuk a Barba Negrában?”

