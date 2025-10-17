Dobrády Ákos a köztévé bakijáról: Nagyot megyek

A minap lapunk is beszámolt arról, hogy a köztévé Ma Reggel című blokkjában Kovács Ákos több mint 300 millió forintból készülő dokumentumfilmje, az Ember Maradj – Az Ákos-sztori volt a téma, ám
beszélgetés közben a háttérben nem a főszereplő Ákos, hanem Dobrády Ákos, a TNT frontembere jelent meg.
A jelenet – ami mostanra már törlődött a köztévé oldaláról – azóta Dobrády Ákoshoz is eljutott, aki a Facebook-oldalán reagált a bakira.
Nagyot megyek ma. Sok sikert Ákosnak a filmhez
– üzente a TNT frontembere.
Kapcsolódó
Ákos új dokumentumfilmje volt a téma a köztévén, a beszélgetés hátterében Dobrády Ákos fotójával illusztrálták ezt
Minden nem sikerülhet elsőre.