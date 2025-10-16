Ákos új dokumentumfilmje volt a téma a köztévén, a beszélgetés hátterében Dobrády Ákos fotójával illusztrálták ezt

A 444 szúrta ki, hogy Kovács Ákos több mint 300 millió forintból készülő dokumentumfilmje, az Ember Maradj – Az Ákos-sztori volt a téma a köztévé Ma Reggel című blokkjában. Az életrajzi mozi rendezőjét, Kriskó Lászlót kérdezte a műsorvezető, a háttérben viszont nem a főszereplő Ákos, hanem Dobrády Ákos, a TNT frontembere jelent meg.

A jelenet még elérhető a köztévé oldalán.