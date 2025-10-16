dobrády ákostntkovács ákosköztévé
Élet-Stílus

Ákos új dokumentumfilmje volt a téma a köztévén, a beszélgetés hátterében Dobrády Ákos fotójával illusztrálták ezt

admin Besenyei Balázs
2025. 10. 16. 12:22

A 444 szúrta ki, hogy Kovács Ákos több mint 300 millió forintból készülő dokumentumfilmje, az Ember Maradj – Az Ákos-sztori volt a téma a köztévé Ma Reggel című blokkjában. Az életrajzi mozi rendezőjét, Kriskó Lászlót kérdezte a műsorvezető, a háttérben viszont nem a főszereplő Ákos, hanem Dobrády Ákos, a TNT frontembere jelent meg.

A jelenet még elérhető a köztévé oldalán.

Kapcsolódó
Rúzsa Magdi is szerepel a 326 millió forintos állami támogatásból készült Ákos-filmben
Megérkezett a portréfilm első hosszú előzetese.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Palvin Barbarát megható, de szinte alig észrevehető gesztussal támogatta férje a Victoria's Secret nagy show-ján
Schobert Norbi és Rubint Réka Digitális Polgári Kört alapítottak
Visszafelé sült el az Orbán-kormány húzása: még több EU-támogatást fagyasztott be a Bizottság
Publicus: továbbra is vezet a Tisza, de egy kicsit erősödött a Fidesz
Feneketlen kútként nyeli el a MOHU a megemelt díjakat, így dolgozza le az óriási veszteségét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik