Megkérte a ChatGPT-t, hogy írjon neki lottószámokat – bejött az ötlet

Sajátos módszerrel nyert a lottón egy michigani nő.

A 45 éves Tammy Carvey a mesterséges intelligencia segítségét kérte, mielőtt megtippelte volna a Powerball nevű játék számait.

A Wyandotte városában élő nő a Michigan Lottery illetékeseinek elmesélte, hogy csak akkor szokott játszani, ha elég magas a várható nyeremény, és mivel a megnyerhető összeg ezúttal meghaladta az 1 milliárd dollárt, vásárolt egy szelvényt.

Majd pedig megkérte a ChatGPT-t, hogy írjon neki lottószámokat, és ezeket aztán ezeket meg is játszotta.

Amikor észrevette, hogy a szeptember 6-i húzáson négy számot és a Powerballt is eltalálta, már tudta, hogy nyert valamit, ekkor a Google-höz fordult. A kereső azt állította, hogy a nő 50.000 dolláros nyereményre számíthat, ám amikor Carvey bejelentkezett a szerencsejátékos cég oldalán a saját fiókjába, akkor szembesült vele, hogy 100.000 dollárral (több mint 33 millió forint) lett gazdagabb.

A nyereményből kifizetik a házuk maradék részleteit, a többi pénzt pedig bankban helyezik el.