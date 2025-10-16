Harsányi Levente: Ajánlom minden férfitársamnak, hogy menjen be egy női vécébe, zárkózzon be, és csak hallgasson

Harsányi Levente nemrég a Storynak adott interjút, melyben egyebek mellett arról is mesélt, hogy annak idején egy női vécében is szerelmeskedett, a kalandnak pedig elmondása szerint komoly hozadéka lett, ugyanis több beszélgetést is volt szerencséje meghallgatni a pásztoróra közben, amik megváltoztatták a gondolkodását.

Komolyan mondom, azt ajánlom minden férfitársamnak, hogy menjen be egy női vécébe, zárkózzon be, és csak hallgasson. Ha addig valamit gondoltak a hölgyekről, na az biztos, hogy meg fog változni… Rengeteget tanultam az esetből. Nagyon érdekfeszítő kis diskurzusokat hallottam, és nagyon tanulságos volt megtudni, hogy a nők igazából mit is gondolnak, mit is akarnak, egyáltalán hogyan vélekednek rólunk

– magyarázta a műsorvezető, aki úgy véli, „mind egyedül vagyunk ebben az élet nevű színházban, még ha a monodrámánk közepette néha jönnek-mennek is a szereplők”.

Harsányi egyébként jelenleg valóban egy ilyen periódust él meg: menyasszonyával, Obersovszky Larával a nyár folyamán felbontották jegyességüket, szakításukkal nagyjából egyidőben pedig a testvérét is elveszítette a műsorvezető. Exmenyasszonya egy hónappal a különválásuk után már mással volt boldog.