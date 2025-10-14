20 percbe telik, míg felolvassa a saját nevét a világ leghosszabb nevű embere

Tudta, hogy az énekesnő Billie Eilish teljes neve Billie Eilish Pirate Baird O’Connell? Vagy hogy Pablo Picassót valójában Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picassónak kéne nevezni az anyakönyvi kivonata alapján? De ez még semmi, a világ leghosszabb nevű embere simán lepipálja őket – írta a Guinness World Record a honlapján.

Az Ausztráliában élő új-zélandi Laurence Watkins 1990 márciusában névváltoztatásra szánta el magát, úgyhogy felvett több mint 2000 nevet. Az összesen 2253 egyedi szóval pedig bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe a leghosszabb személynév kategóriában.

Azt mondja, hogy 20 percbe telik felolvasni a teljes nevét, és eddig ő is csak egyszer hallotta – számolt be róla a Mirror.

Mindig is lenyűgöztek azok a furcsa, szokatlan rekordok, amelyeket egyesek megdöntöttek, és én nagyon szerettem volna részese lenni ennek a világnak. Elkezdtem olvasni a Guinness Rekordok könyvét az elejétől a végéig, hogy lássam, van-e olyan rekord, amit megdönthetek, és az egyetlen esélyem az volt, ha több nevet veszek fel, mint az addigi rekorderé.

Watkins akkoriban a városi könyvtárnál dolgozott, és könyvekből, valamint munkatársai ajánlásai alapján választott neveket. Van, amelyiket neki is nehezére esik helyesen kiejteni.

A kedvenc neveim az Kalwhakamatautau és az AZ2000, ami azt jelenti, hogy A-tól Z-ig kétezer nevem van.

Ez a rekordot se volt olyan könnyű megdönteni, a számítógépek akkortájt még nem annyira voltak elterjedtek. Watkins végül fizetett valakinek pár száz dollárt, hogy legépelje a neveit. Első körben elfogadta az ügyben döntő hivatal a névváltoztatási kérelmét, majd egy felsőbb szinten elkaszálták, úgyhogy a férfi az új-zélandi Legfelsőbb Bírósághoz vitte az ügyét, ahol végül neki adtak igazat. Új-Zélandon ugyanakkor már nem döntik meg a rekordját, nem sokkal a neve bejegyzése után két törvényt is módosítottak az országban, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő.

Neki is kihívás ilyen névvel élni, főleg a hivatalos dolgot kell elintéznie, nem meglepő módon semelyik igazolványán nem tudják feltüntetni a teljes nevét.

Az útlevelemben van egy bejegyzés a következővel: »A keresztnevek listáját lásd az oldalakon«, hat oldalon sorolják.

A rekordot eredetileg 2310 névre ítélték oda, de később, a rekordirányelvek módosítását követően 2253-ra frissítették – írta a Guinness, amely a teljes nevet nem közölte, hogy miért?

Ja, és ha azon tűnődsz, miért nem szerepelt itt a teljes neve, az azért van, mert most is gépelnénk…

Watkins ugyanakkor közölte egy videóban a teljes nevét: