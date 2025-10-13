Kamarás Iván elmondta, miért vállalta a Bódi Bence elleni bokszmeccset

Bódi Bence vasárnap az első menetben kiütötte Kamarás Ivánt a Sztárboxban. Eredetileg nem is a színész lett volna az ellenfele, hanem Kocsis Dénes, de ő vállsérülése miatt visszalépett. Kamarás szeptemberben egyszer már ringbe lépett, akkor Lotfi Begi négy menetben, megosztott pontozással győzte őt le.

A színész az októberi vereségét követően Facebookon posztolt.

Részleges vádli izomszakadás és egy kis orrtörés, de jól vagyok-leszek! Sokan kérdezitek, miért vállaltam ezt?! 30 éve dolgozom színészként, áldott és szerencsés vagyok, hogy töretlen az utam. Amikor jött a felkérés, hogy Bence ellen boxoljak, tudtam, hogy nagyon erős, hatalmasakat üt és 31 éves. Mondhattam volna nemet, de azt éreztem, bele kell állnom. Tudtam, hogy igen jó eséllyel, itt most nem én fogok fürdeni a dicsfényben, de annyi ragyogást kaptam már, meg kell mutatnom most a küzdést, a tökéletes kép mögötti esendő ember csatáját, amivel ti is harcoltok, nap, mint nap. Ha ezzel sikerült egy kicsit is biztatnom titeket arra, hogy küzdjetek akkor is, ha több mint nehéz, már megérte! Mert meg sem próbálni könnyű, de beleállni a lehetetlennek tűnő kihívásba, ahhoz kell az igazi erő!

– olvasható Kamarás Iván bejegyzésében.

A színész leírta továbbá, hogy hihetetlenül hálás azoknak, akik vele tartottak, és boldogsággal tölti őt el, ha néhányaknak egy kis erőt és hitet tudott adni.