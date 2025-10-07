kulcsár edinagwm
Kulcsár Edina elmondta, milyen viszonyban van G.w.M előző kapcsolatából született gyerekeivel

2025. 10. 07. 17:23
Közel négy éve alkot egy párt Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M. A szépségkirálynőnek és a rappernek két közös gyereke született az elmúlt években, és az előző kapcsolataikból is van egy-egy lányuk és egy-egy fiuk. Kulcsár nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított kérdezz-feleleket, melynek alkalmával egy követője arra volt kíváncsi, jól kijön-e a férje másik két gyerekével. Az influenszer válaszát azzal kezdte, hogy a kérdést rendszeresen megkapja, ahogyan azt is, hogy a nem közös gyerekeik hogy jönnek ki egymással.

Lassan négy éve élünk együtt. Ha nem szeretnénk egymás gyerekeit és a gyerekek minket, vagy a gyerekek egymást, akkor már nem lennénk együtt. Nagyon fontos volt számunkra a családi harmónia, és ez szerencsére nálunk nagyon jól működik

felelte az édesanya, aki tavaly augusztusban adott életet legfiatalabb gyerekének, Dionnak.

A házaspárról legutóbb a Nyerő Páros kapcsán írtunk, amikor G.w.M a műsorban azt állította, több mint 1000 nővel lefeküdt Kulcsár Edina előtt.

