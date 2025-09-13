Műtét közben szexelt egy orvos a nővérrel, a beteg közben altatásban volt

A műtőben esett egymásnak egy orvos és egy ápoló, miközben a beteg altatásban volt – írja a Metro. A lap szerint a 44 éves, házasságban élő Dr. Suhail Anjumot és a meg nem nevezett ápolónőt félreérthetetlen helyzetben találta az egyik kollégájuk az Ashton-under-Lyne-i Tameside kórházban.

A lap szerint az aneszteziológiai konzulensként dolgozó orvos a műtét közben megkért egy ápolónőt, hogy tartsa szemmel a beteget, amíg ő tart egy kis szünetet. Ehelyett viszont átment egy másik műtőbe, ahol szexelni kezdett egy másik ápolóval, akit a lap „C. nővérként” említ.

A betegre vigyázó ápoló nem sokkal később rájuk nyitott, és kisebb sokkot kapott. Azt mondta, nagyjából nyolc percig tartott az aktus, az orvos utána visszament a műtőbe. A nővér jelentette az ügyet a közvetlen felettesének.

Dr. Anjum a meghallgatásán elismerte, hogy szexuális kapcsolatot létesített „C. nővérrel”, de azzal védekezett, hogy közben végig a műtő közelében volt.

Az férfi az Orvosok Bírósági Szolgálatának (MPTS) meghallgatásán elmondta: 2024 februárjában hagyta el a kórházat, és azóta visszatért a szülőhazájába, Pakisztánba. Hozzátette ugyanakkor, hogy folytatni szeretné a karrierjét az Egyesült Királyságban, és megígérte, hogy soha többé nem fog megismétlődni a „hiba”.

Szégyenletes volt, hogy finoman fogalmazzak. Csak magamat hibáztathatom. Csalódást okoztam a kollégáimnak

– vallotta be.

Elismerte: „tisztességtelen” volt megkérni az aneszteziológus nővért, hogy helyettesítse őt, és a partnerét is „kínos helyzetbe” hozta. Anjum mindenkitől bocsánatot kért, de magyarázatként hozzáfűzte: az incidens a legkisebb gyermeke 2023. januári születése után, a családja számára „stresszes időszakban” történt.

Nem tudtunk igazi párkapcsolatban élni a feleségemmel ez idő alatt. Ez megviselte a magánéletemet, a mentális egészségemet, valamint a kórházban végzett munkámat is

– mondta el a tárgyalásán a manchesteri bíróságon.