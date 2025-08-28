rákay philipprivát angol elitklub
Egy privát angol elitklub tagja Rákay Philip

2025. 08. 28. 08:42
A jelenleg működő, nagyjából hetven londoni privát elitklub egyikének, a Royal Automobile Club (RAC) vidéki kastélyánál bukkant fel a nyáron a családjával együtt az ismert producer, Rákay Philip – tudta meg a Telex. A lap cikke szerint a birtokon és a kastélyban a feleségével és a gyerekével együtt tartózkodó Rákayt a concierge és a főpincér is a nevén szólította.

A Telex megkereste Rákay Philipet, hogy megtudja, valóban tagja-e a privát klubnak.

A producer a megküldött válaszában azt írta: soha nem oszt meg információkat, fotókat arról, hogy hol lakik, hol nyaral, milyen hotelekben száll meg, milyen autóval jár.

A családom életvitele ugyanis a privát szféránk része, az – meglátásom szerint – senkire nem tartozik. Felvetésére válaszolva: igen, valóban tagja vagyok a Royal Automobile Clubnak

– írta, de jelezte, hogy további kérdésekre nem szeretne válaszolni.

Ahogy a londoni privátklubok mindegyikére, úgy a RAC-ra is igaz, hogy a felvétel rendkívül szigorú. A klub létszámának felső határa évek óta 17 ezer fő, hogy ezzel a limittel biztosítsák a közösség exkluzivitását. A Telex úgy tudja, hogy a belépési díj 5500 font (2,5 millió forint), de fizetni kell a házastárs/élettárs után is. Erre jönnek rá az éves díjak, amelyek szintén több ezer fontra rúgnak.

