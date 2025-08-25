ibizafinal bosspumped gabodj
Élet-Stílus

„Ibizai Pumped Gabo” a brit zenei fesztiválon is ellopta a show-t

24.hu
2025. 08. 25. 19:00
A haj és a szakáll rendben volt, elégedettek lehetettek a nézők.

Pár nap alatt világszenzációvá vált Jack Kay, akit „Ibiza Final Boss” néven emlegetnek, de a számos hasonlóság miatt Magyarországon „Ibizai Pumped Gabo” is szokták emlegetni. A 26 éves férfi karrierje tovább robog, a hétvégén a brit DJ, Patrick Topping mellett csinálta a bulit a Creamfields fesztiválon Daresburyben, Cheshire-ben – számolt be a Metro.

A bulira több ezer ember verődött össze, akik közül sokan próbálták felvenni a telefonjukkal a „főnököt”. A rajongók nem csalódtak, Kay szakálla és a haja tökéletesen állt, akárcsak az ikonikus napszemüvege, de a legendás ujjatlan pólót kék, cipzáras felsőre cserélte, vélhetően a hűvösebb idő miatt.

@itscharliedj Ibiza final boss at creamfields with @Patrick Topping #creamfields #ibizafinalboss ♬ original sound - It’s Charlie

A Jack Kay augusztus elején robbant be a köztudatba, miután elterjedt egy videó, amiben Ibizán táncol. 26 éves férfi főleg a fura frizurájának és arcszőrzetének köszönhetően tarolta le a mémpiacot, azóta pedig több nagyvállalatnak is a reklámarca lett.

A legendás tánc óta az egekbe szökött a követőinek száma az Instagramon és Tiktokon, leszerződtette egy tehetségkutató ügynökség is, amely azt tervezi, hogy turnét is szervez majd Kay-nek.

Íme a világhírt hozó felvétel, ha elfelejtette volna:

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

ZERO SIX WEST IBIZA (@zerosixwest) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Nem méltó a rendezvényhez” – lemondták a Himnuszt dohányozva éneklő Ajsa Luna dunakeszi fellépését
„Ki vagy te, hogy megmondd?” – Valkusz Milán és Majka egymásnak feszülnek az X-Faktor válogatóján
Magyar Péter: Meg kell hagyni, az idősebb Orbánnak is van humora
Orbán Győző jövőre már gazdálkodna Hatvanpusztán
Kormányinfó: Árrésstop nélkül 70-80 százalékkal lenne drágább a finomliszt, a tejföl és a parizer
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik