„Ibizai Pumped Gabo” a brit zenei fesztiválon is ellopta a show-t

Pár nap alatt világszenzációvá vált Jack Kay, akit „Ibiza Final Boss” néven emlegetnek, de a számos hasonlóság miatt Magyarországon „Ibizai Pumped Gabo” is szokták emlegetni. A 26 éves férfi karrierje tovább robog, a hétvégén a brit DJ, Patrick Topping mellett csinálta a bulit a Creamfields fesztiválon Daresburyben, Cheshire-ben – számolt be a Metro.

A bulira több ezer ember verődött össze, akik közül sokan próbálták felvenni a telefonjukkal a „főnököt”. A rajongók nem csalódtak, Kay szakálla és a haja tökéletesen állt, akárcsak az ikonikus napszemüvege, de a legendás ujjatlan pólót kék, cipzáras felsőre cserélte, vélhetően a hűvösebb idő miatt.

A Jack Kay augusztus elején robbant be a köztudatba, miután elterjedt egy videó, amiben Ibizán táncol. 26 éves férfi főleg a fura frizurájának és arcszőrzetének köszönhetően tarolta le a mémpiacot, azóta pedig több nagyvállalatnak is a reklámarca lett.

A legendás tánc óta az egekbe szökött a követőinek száma az Instagramon és Tiktokon, leszerződtette egy tehetségkutató ügynökség is, amely azt tervezi, hogy turnét is szervez majd Kay-nek.

Íme a világhírt hozó felvétel, ha elfelejtette volna: