Cápák társaságában úszkált egy aligátor – videó

Egy cápacsoportot láttak egy magányosan úszó aligátorral együtt úszni egy kikötőben Dél-Karolinában – írja a New York Post.

A szokatlan látvány Hilton Head egyik kikötőjénél volt megfigyelhető, amit a döbbent járókelők videón is rögzítettek. A felvételt megosztó Gina Athans azt nyilatkozta, hogy 12 éves kora óta látogatja a települést, de még sosem látott hasonlót: a videón látható, ahogy hatalmas citromcápák úszkálnak a vízben, miközben egy aligátor is békésen meghúzódik a közelükben az árnyékban. Ezek az állatok többnyire különböző típusú vizeket kedvelnek, de az édesvizet és tengervizet elegyítő kikötő brakkvizében mindkét faj megtalálhatta a számításait.

Az egész jelenetet még bizarrabbá teszi, hogy a kikötőben kócsagok sétálgatnak békésen, miközben kisgyerekek hajolnak a ragadozókkal teli víz fölé, akik a korlátnak támaszkodva várják a cápák és az aligátor összecsapását. Egy kommentelőben fel is merült a kérdés, hogy miért lógnak át a gyerekek a korláton, amire olyan „megnyugtató” válaszok érkeztek, hogy a cápák nem ugrálnak ki a vízből, az aligátorok meg csak akkor, ha piszkálják őket.

Hasonlóan szürreális képsorokat rögzített egy floridai ház biztonsági kamerája, ahová néhány hónapja aligátorok próbáltak meg betörni, majd rá egy hónapra, szintén az amerikai államban, egy krokodillal verekedő aligátort videóztak le.