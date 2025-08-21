Kikötöttek egy lovat egy óbudai panelház elé

Lónyerítésre lettek figyelmesek az egyik óbudai lakótelepen élők szerda este, később a katasztrófavédelmet és a rendőrséget is értesítették, hogy egy ló van kikötve egy panelház elé – számolt be a hvg.hu.

A lapnak egy lakó elmondta, sorozatos lónyerítésre lett figyelmes a III. kerületi Szőlő utca környékén, később pedig meglátott egy lovat a panelház előtti fás részen, a Dévai Bíró Mátyás téri templom mögött. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy egy ló miatt riasztották őket este fél 12-kor a Dévai Bíró Mátyás térre, de nem volt szükség beavatkozásra, rendőri intézkedés sem történt.

A lakosok elmondása szerint a rendőrök megitatták az állatot, majd távoztak. A ló így az egész éjszakát a lakótelepen töltötte, még csütörtök reggel 6-kor is ott volt, de azóta már távoztak a gazdájával együtt.

A hvg.hu úgy tudja, az állat nem a tűzijáték miatt szabadult el, hanem egy hölgy lóháton érkezett a városba a budai agglomerációból, és mivel Óbudán éjszakázott, kikötötte a lovát.