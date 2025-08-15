Nemi szerve miatt törte össze magát a világ legnagyobb péniszű férfije

Matt Barr szerepelt már dokumentumfilmben, írt „önéletrajzi” könyvet is abból kifolyólag, hogy egy bizonyos szempontból a világ egy ezrelékének tagja. Hogy mi ez az exkluzív klub, arra választ ad könyve címe: A Long Story: Life With One Of The World’s Largest Penises (magyarul Egy hosszú történet: Élet a világ egyik legnagyobb péniszével).

A könyvben rávilágít arra, hogy a különleges adottságok, nem mindennapi kihívásokat is jelent. Kitiltották már jógaóráról, okozott már agyrázkódást egy nőnek, most pedig a saját vállát törte össze.

A 41 éves mesterséges intelligencia-szakember – aki most azt állítja, 37 centivel büszkélkedhet, korábban még 30 centivel tette ugyanezt – azt mesélte a Mirror szerint:

Az egyik probléma, hogy ilyen nagy vagyok, hogy nem igazán könnyű látni a lábam. Főleg, mikor túl gyorsan mozgok, könnyen felborul az egyensúlyom.

Így volt ez nemrégiben, mikor zuhanyozás után ki akart lépni a kádból. Sietett, és nem vett észre egy tusfürdőt, rálépett, és fejjel előre kiesett a kádból. Két helyen törte el a vállát.

A férfi, aki állítólag „a világ legnagyobb, orvosilag bizonyított péniszével” rendelkezik – amelynek másolata (nem messze Jimi Hendrixétől) az izlandi Péniszmúzeumban is ki van állítva – azt mondja, korábban ilyen súlyos balesete nem volt. A nyilvános zuhanyzóktól eddig is tartott, most már a sajátjától is, tette hozzá.

De tanult az esetből, vett egy csúszásgátlót a kádba, számolt be róla a brit lap, ami szemléltetésképpen azt is leírta: „egy hűtőszekrény magasságának egyötödével egyenlő” nagyságú a férfi.

Bár természetemből fakadóan ügyetlen vagyok, az sem segít, hogy más az anatómiám, mint a legtöbb embernek, különösen, hogy ilyen nagy

– mondta nem dicsekvésképpen, sőt, azt is elárulta, a baleset a nyaralási terveit is felborította. Igaz, az se mindig játék és mese, a fürdőnadrágja, vagy hát ami mögötte van, többször is kellemetlenséget okozott neki a vízparton.