„Ki vagyok én, hogy azt mondjam, hiba volt?” – Suhantz néven rappel Novák Katalin kisebbik fia

Novák Katalin kisebbik fia, Tamás, Suhantz művésznéven kezdte építeni zenei karrierjét mint rapper – írja a Blikk. A 2006-ban született fiatal előadő egyelőre a TikTokra tölt fel videókat, amelyekben sokszor első dalát, a Babakéket promózza, amiről azt ígéri, hamarosan Spotifyra is felkerül. A dal teljes verzióját egy felhasználó a Youtube-ra is feltöltötte, ami alapján több országot is bejár a szövegben, Brighton Beachtől Brüsszelen át Lisszabonig. Többek között ilyen sorok találhatók benne:

Anya, jó minden, csak maradok kint még egy kicsit, mert valahogy jó itt. Beleszólna a telefonba, hogy Gyere gyorsan, gyere haza gyorsan! Már öt éve kellett volna eljönnöd onnan, de te ott vagy még mindig – és ez már fix, nem biznisz, de benned nem lehet bízni.

illetve kicsit később:

Brüsszelben ébredek fel egyedül, mert ugyanoda visz az út, ahova a haverom is kirepül. Ki vagyok én, hogy azt mondjam, hiba volt? Kirakom az iratokat fel a polcra, de te látod a fiadon, hogy mi a gondja.

A teljes művet itt lehet meghallgatni: