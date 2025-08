Tóth Gabi: Úgy néz ki, hamarosan kiadok egy könyvet

Mozgalmas időszakot él meg jelenleg Tóth Gabi: zajlanak a Megasztár forgatásai, fellépésekre jár, és még egy teljesen új projektbe is belekezdett.

Zajlik a nyár, voltak koncertek is, de leginkább a forgatások vitték el az időm nagy részét. Most egy nagy produkcióra készülünk, és úgy néz ki, hamarosan kiadok egy könyvet is! Ez egy önéletrajzi kötet lesz, ami az elmúlt húsz évemet foglalja majd össze, hiszen idén ünneplem a húszéves jubileumomat a Megasztár kapcsán. Elképesztő érzés most itt lenni, ebben a stúdióban, ahol anno, 16 évesen én is énekeltem a zsűri előtt. Nagyon izgalmas ez az év, tele vagyok tervekkel: jönnek új produkciók, táborok, és minden, ami közösséget épít, és ami a valóságban is közelebb hoz minket egymáshoz