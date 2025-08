Németh Kristóffal, Curtisékkel és Vastag Csabáékkal jön az Ázsia Expressz idei évada

2025-ben újabb évaddal tér vissza a TV2 kaland-realityje, az Ázsia Expressz. Idén először a celebpárok Malajziában és Indonéziában versenyeznek majd.

A hatodik évad szereplőit kedd este jelentették be, ők azok:

Curtis és menyasszonya, Barnai Judit ,

és menyasszonya, , Tallós Rita és lánya, Barbinek Laura ,

és lánya, , Bódi Hunor és Bódi Megyer online tartalomgyártók,

és online tartalomgyártók, Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin ,

és felesége, , Fodor Rajmund és Ungvári Miklós olimpikonok,

és olimpikonok, Lakatos Levente podcaster és a Kőgazdag Fiatalokból ismert Dulin Metta (hogy ők hogy kerültek egy csapatba, arról ebben a cikkünkben írtunk),

podcaster és a Kőgazdag Fiatalokból ismert (hogy ők hogy kerültek egy csapatba, arról ebben a cikkünkben írtunk), Mészáros Árpád Zsolt és Németh Kristóf színészek,

és színészek, Németh Vini rapper és Ádám Sofi énekesnő, akik a magánéletükben is egy párt alkotnak.

A műsort ezúttal is Ördög Nóra vezeti majd, a fődíj pedig 20 millió forint lesz.

A premier augusztus 31-én, vasárnap lesz, ahogy A Kísértés című reality második évadának kezdőepizódja is aznap kerül majd műsorra, Kasza Tibor műsorvezetésével. A Thaiföldön forgatott párkapcsolati realityben négy pár teszi próbára szerelmét, miközben tizenhat kísértő – nyolc férfi és nyolc nő – mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket.

Az már korábban kiszivárgott, hogy Curtisék az Ázsia Expressz versenyzői között lesznek, ahogyan az is, hogy Galambos Lajos lánya, Bogi benne lesz a csapatban – utóbbi, úgy tűnik, mégsem valósult meg. Állítólag a Dancing with the Stars tavalyi győztesét, WhisperTont is hívták a műsorba, de vele végül nem sikerült megegyezni. Jákob Zoltán maga árulta el, hogy nemet mondott a felkérésre.

A legutóbbi nyertes páros Béres Anett és Sáfrány Emese voltak, akiket csalással is megvádoltak.