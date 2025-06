Ananászos tetoválást csináltatott, megijedt, amikor megtudta, milyen rejtett jelentése van

Ananász nem feltétlenül jelenti csak azt, hogy „ananász”, egy TikToker szerint egészen pajzán jelentést is hordoz a gyümölcs formája.

Június 27-én volt a Nemzetközi Ananász Nap, a Mirror ez alkalomból megosztotta Brittany Lewin egy korábbi TikTok-videóját, amiben egy kevésbé ismert tényt árul el a gyümölcsről.

Lewin elmondta, egy ananászt tetováltatatott magára, büszkén is viselte, egészen addig, míg nem egy barátja fel nem hívta a figyelmét, hogy nézzen utána, mit is jelenthet még ez a gyümölcs. A nő megtudta, hogy az ananász tetoválás egy „rejtett kód” is lehet. Ahogy azt a barátjától megtudta, a fejjel lefelé felrajzolt gyümölcs egy olyan titkos jel, amelyet a swingerpárok használnak maguk „azonosítására”.

A swingelés konszenzuson alapuló, nem monogám együttlét, ahol egyének vagy párok intim kapcsolatokat létesítenek másokkal, gyakran többen, társasági összejöveteleken. A fejjel lefelé fordított ananászokat arra használják, hogy jelezzék másoknak, hogy a swingelő közösséghez tartoznak.

Amikor rájössz, hogy hibát követtél el

– mondta Lewin csalódottan.

Kiderült, sok követője nagyon tisztában volt vele, mit jelent a megfordított ananász, csak nem akarták elítélni a nőt.

Mindig erre gondoltam, amikor néztelek. De úgy voltam vele, mindenkinek a maga dolga!

– írta egy kommentelő.

Mindig azt hittem, hogy te és a páros csak szeretitek a különleges szórakozást…

– tette hozzá egy felhasználó.

A portál szerint egyébként, ha egy ananászt lát valaki egy verandán vagy akár egy postaládán, az egy jelzés is lehet, hogy swinger buli zajlik a falak mögött.