Nemrég a tizenhét éves Végvári Jankát választották az ország legszebb nőjének a Magyarország Szépe versenyen, így jövőre a gimnazista lány képviseli majd Magyarországot a Miss World világversenyen.

A győztessel a femcafe.hu készített rövid interjút, melyben kitértek a plasztikai bevatkozások kérdéskörére is.

Nekem nincsen semmi megcsináltatva az arcomon, és ezt nagyon sokan is mondták, hogy olyan, mintha tényleg sok plasztikai műtétem lett volna – de nincsen. Egyébként nekem semmi gondom nincs azzal, ha valaki változtatni akar magán, akkor tegye. De nekem nincsen, és nem is tervezek.

A jövőjéről így beszélt:

Nagyon sokáig tolmácsnak akartam továbbtanulni anglisztika szakon vagy germanisztika szakon, viszont most úgy érzem, hogy a legnagyobb lehetőségem a médiában és a divat-, szépségiparban van. Tehát nagyon örülnék, ha a jövőm ebben az irányban bontakozna ki. Úgyhogy most ezt próbálom, egy kicsit ezen próbálok dolgozni, hogy ez fejlődjön. Igazából gondolkoztam azon is, hogy tényleg a divat felé mennék – és akkor meglátjuk, hogy azt még egyetemen vagy magamtól tanulnám-e.