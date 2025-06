Az Economic Times utánajárt egy interneten terjedő videó valóságtartalmának, amely, még ha manipulált is, tökéletesen alkalmas rá, hogy bárkinek elvegye a kedvét az instant tészták fogyasztásától. Az eredetileg tavaly májusban megosztott felvételen az ételt mikroszkóp alá helyezik, és tisztán látható, amint apró ízeltlábúak mászkálnak a tészta szálai közt. Habár az X néhány felhasználójában riadalmat keltettek a látottak, többen rámutattak, hogyha a benne látott élőlények valódiak is, könnyen lehet, hogy a lakóhelyükül szolgáló tészta már lejárt vagy szándékosan tették rá az állatokat.

– olvasható a Snopes tényellenőrzésében.

Egy másik tényellenőrző oldal, a srí lankai Fact Crescendo figyelmét is felkeltették az állatkák, és részletesen elemezték egy ilyen veszély valószínűségét. Azt írják, hogy

Egy 2022-es malajziai tanulmányra is hivatkoztak, amelyben hat ramen gyártó márkát teszteltek, és egyiknél sem találtak hasonló problémát.

Attól függetlenül, hogy a csomagolt instant tésztákon nem mászkálnak nyolclábúak, hatalmas a különbség a kézzel gyúrt társaikhoz képest, hiszen alig van tápértékük és rákkeltő anyagokat is tartalmazhatnak, így a fogyasztásuk mértékkel (sem) ajánlott.

Pre-packaged noodles under a microscope. Is this really what we are eating every day? pic.twitter.com/Cprkt1kI2m