A dubaji csoki után itt a dubaji virsli – Schobert Norbi megkóstolta, hogy nekünk ne kelljen

Múlt év végén Magyarországot is elérte a dubajicsoki-láz, ami a pisztácia népszerűségét is jelentősen megdobta. Azóta van dubaji fagyi, dubaji keksz, dubaji croissant, és már dubaji virsli is. Erről a Tények Plusz egyik riportjában számoltak be, ahol azt mondták, már a hazai piacon is elérhető a zöld csemege.

A dubaji virsli hozzávalói között van egyebek mellett sertéshús (80 százalék), ipari szalonna, krumpli és pisztáciakrém (5 százalék).

Ezt kóstoltatták meg Schobert Norbival az M3 autópálya egy pihenőjében, szúrta ki az nlc.

Nem túl bizalomgerjesztő a zöld virsli

– kommentálta a termék kinézetét Schobert, majd a riporterrel együtt nyersen beleharaptak a virslibe.

A tésztát érzem benne, furcsa. Olyan, mintha faszálka lenne benne.

Megfőztek egy párat, de az sem segített az ízélményen. Schobert kiköpte a falatot.

Életem legocsmányabb gasztronómiai élménye.

Schoberten kívül egy házi macskán is tesztelték a kulináris szenzációt, aki jóízűen belakmározott belőle.