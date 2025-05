Tíz percig pilóta nélkül repült egy gép, a másodpilóta elájult

A Lufthansa egy tavaly Spanyolországba tartó járata tíz percen keresztül pilóta nélkül repült, mivel a pilóta éppen mosdóban volt, a pilótafülkében egyedül tartózkodó másodpilóta pedig elájult, írta német dpa hírügynökség alapján az AP.

A 2024. február 17-én Frankfurtból Sevillába tartó Airbus A321-esen 199 utas és hat fős személyzet tartózkodott.

Az ügyre azért most derült fény, mert most lett nyilvános a spanyol baleseti nyomozó hatóság, a CIAIAC jelentése. A Lufthansa a dpa hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy tisztában van a vizsgálati jelentéssel, és hogy saját repülésbiztonsági osztálya is vizsgálatot folytatott, de a német hírügynökség szerint a vállalat nem hozta nyilvánosságra az eredményeit.

Az eszméletlen pilóta öntudatlanul is működtette a kezelőműszereket, de ennek ellenére a gép stabilan tudott haladni a működésben levő robotpilóta miatt.

A pilótafülkében rögzített hangfelvételen furcsa zajt hallani, mintha valaki akkut egészségügyi vészhelyzetben lenne, írta a dpa. A kapitány közben nem tudott visszajutni a fülkébe, Beütötte – ötször is – az ajtónyitó kódot, de hogy kinyíljon az ajtó, azt a bent tartózkodónak is engedélyeznie kell utána. Egy légiutas-kísérő közben a fedélzeti telefonon keresztül próbálta meg felvenni a kapcsolatot a másodpilótával.

Mindkét próbálkozás sikertelen volt.

Végül a kapitány a vészkódot is beütötte, amihez már nem szükséges a bentiek engedélye, hogy kinyíljon az ajtó. De pont ebben a pillanatban a másodpilóta belülről kinyitotta az ajtót végül.

A pilóta ez után úgy döntött, hogy kényszerleszállást hajtanak végre Madridban, ahol kollégáját kórházba szállították.