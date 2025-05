Az egyik koronatanú eltűnésével indult a szexragadozó rapmogul, Diddy tárgyalása

Május ötödikén elkezdődött a manhattani szövetségi bíróságon az emberkereskedelemmel és szexuális bűncselekményekkel vádolt rapmogul, Sean Combs tárgyalása.

Az 1990-es évek eleje óta tartó karrierje során a Puff Daddy, a P. Diddy, a sima Diddy, majd legutoljára a Love – azaz Szeretet – nevet használó rappert és zenei producert azzal vádolják, hogy évtizedeken át arra használta a hatalmát, hogy nőket és férfiakat kényszerítsen szexuális együttlétekre, amit gyakran erőszakkal, fenyegetéssel, az áldozatok manipulálásával vagy akár bedrogozásával ért el, és a hírességekkel teli, extravagáns partijain követett el.

A Bad Boy Records alapítójaként először a hip-hop világát meghódító, majd Sean John néven saját ruhamárkát piacra dobó, később saját tévétársaságot alapító, és még a szeszes italok forgalmazásába is belekóstoló, közben milliárdos üzletemberré váló Sean Combs a nyilvánosság előtt sokáig nagy megbecsülésnek örvendett, a letartóztatása előtt szinte napra pontosan két évvel, 2023 szeptemberében még a szülővárosa, New York kulcsait is megkapta Eric Adams polgármestertől.

Azonban a rapmogul, akitől azóta természetesen a kulcsot is visszakérték, a vádak szerint a cégbirodalmát valódi bűnszervezetként használta.

Egy olyan hálózatként, aminek a tagjai emberrablásban, emberkereskedelemben, kényszermunka elkövetésében, gyújtogatásban és a tanúk befolyásolásában is részt vettek.

A tárgyalás a – szeptember óta az ügyészség egy brooklyni szövetségi börtön szigorúan ellenőrzött szárnyában raboskodó – rapper egyik védőügyvédje által elmondott nyitóbeszédekkel, és a vád két tanújának meghallgatásával kezdődött.

A Jennifer Lopez, Mary J. Blige, Usher és Notorious B.I.G. zenei karrierjét is beindító producer büntetőügye azonban olyan szerteágazó, hogy a tárgyalás előreláthatólag két hónapig is eltarthat majd. Ezért most összeszedtük, hogy mit érdemes tudni erről a szövevényes ügyről, amiben az 55 éves milliárdos ügyvédjei akár még azt a védekezési stratégiát is elővehetik, hogy a drogfogyasztására hivatkozva megpróbálják beszámíthatatlannak beállítani a milliárdost.