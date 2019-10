Sean „Diddy” Combs hivatalosan Love-ra változtatja a nevét

Beadta a papírokat.

Sean Combs volt már sok minden. Diddy, Puff Daddy, Puffy, P. Diddy, 2017-ben pedig a születésnapján tweetelt egy videót, amin arról beszél, hogy más ember lett, úgyhogy újra nevet vált, ezért szólítsa mostantól mindenki Brother Love-nak, vagy simán csak Love-nak. Ha valahányszor kapnánk egy ezrest, amikor művésznevet vált, valószínűleg most ugyanolyan gazdagok lennénk, mint ő.

Annyira nem ragadt meg, a legtöbben továbbra is Diddy-nek hívták, most viszont beadta a papírokat, hogy hivatalosan is megváltoztassa a nevét Sean John Combs-ról Sean Love Combs-ra, számol be róla a Blast. Megszerezték ugyanis a bírósági dokumentumokat, ami alapján Los Angeles hivatalosan is elindította a névváltoztatási procedúrát.

Kiemelt kép: Prince Williams/Wireimage