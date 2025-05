Egy éve ilyenkor: ezek voltak a 2024-es magyarérettségi feladatai

Tavaly ilyenkor is már javában zajlottak az érettségik, az olvasóinkat az érdekelte a leginkább, hogy milyen feladatok voltak a 2024-es magyarérettségiben. A diákoknak a többi között egy tekercsekről, kódexekről, átkokról szóló írást kellett értelmezniük, az irodalmi tesztben pedig Szophoklész Antigoné című műve és Ady Endre is szerepelt.

Egy éve ilyenkor már javában készült a hazai söripar a kötelező visszaváltási díjas rendszer, a DRS július 1-jei startjára. Akkor azt mondták az iparági szereplők, hogy az új visszaváltási rendszer el tudja majd érni a kitűzött célt, az italcsomagolások magas szintű, teljes kiépítettségében 90 százalékot is meghaladó visszagyűjtését.

Ahogy a feladatok, úgy a megoldások is rengeteg olvasót érdekeltek a tavalyi magyarérettségin. A délelőtti vizsga után kora délután közzé is tették a nem hivatalos megoldásokat.

Egy éve ilyenkor derült ki, hogy szociális intézmények vezetői és dolgozói is érintettjei voltak egy több megyére kiterjedő, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos költségvetési csalásnak. Tavaly májusban hat nőt fogtak el, akiknek vesztegetés miatt kellett felelniük.

Tavaly ilyenkor picit közelebbről is megismerhettük azt az ingatlant, ahová Orbán Ráhel és Tiborcz István költözött be. A miniszterelnök vejének cége, a BDPST Group közlése szerint egy „fenntartható, energiahatékony irodaház” épül, ám ez sok fa kivágásával jár együtt, és más környezetvédelmi aggályokat is felvetett.