Csibe-csoda főzőverseny, gumicsizma-hajítás, Óriásbuborék Show – ezekre a programokra látogathatunk el a hosszú hétvégén

A május elsejei hosszú hétvégén az időjárás is arra buzdít minket, hogy mozduljunk ki otthonról, és ehhez számos, többnyire ingyenes programlehetőség közül válogathatunk. Mint minden évben, a nagyobb városokban és Budapest több kerületében is majálist szerveznek, ahol az ilyenkor elvárt eszem-iszom, dínom-dánom mellett sok helyen készülnek egészen különleges programokkal is. Az ünnepi nyitva tartás miatt sem kell aggódnunk, ugyanis a négy napból most csak egy lesz, amikor fő szabály szerint zárva tartanak a boltok, viszont az ajándékba kapott pénteki pihenőnapot sokaknak le kell majd dolgozniuk május 17-én.

Budapest