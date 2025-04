Jeremy Renner memoárjában azt írja, egy időre meghalt a hókotrós balesete után

Jeremy Renner idén év elején ünnepelte a „második születésnapját” azután, hogy 2023 januárjában életveszélyes balesetet szenvedett. Mint ismeretes, a színész hóeltakarítás közben elveszítette uralmát a héttonnás hókotrója felett: a jármű az unokaöccse felé kezdett csúszni, mire a színész a kézifék behúzása nélkül ugrott ki a vezetőfülkéből, hogy megállítsa a rokona felé tartó gépet, majd amikor megpróbált visszamászni a kormány mögé, a hókotró maga alá gyűrte. Rennert ekkor válságos állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba, majd hosszú út várt rá a felépülésig.

Jeremy Rennernek a napokban jelent meg a My Next Breath című memoárja, melyben azt írja, sérülései miatt egy időre meghalt a balesete után – írja a Us Weekly.

Körülbelül 30 perc után a jégen, a sokáig tartó kézi lélegeztetés után, ami olyan erőfeszítést igényelt, mintha fél órán keresztül percenként 10 vagy 20 fekvőtámaszt csináltam volna… ekkor történt, hogy meghaltam. Meghaltam, ott, a házam felhajtóján.

Mint írja, bár több mint 30 csontja tört el, és több liter vért is veszített, a legnagyobb veszélyt a hipotermia jelentette a számára: 45 percig feküdt a jégen, miközben az unokaöccse és a szomszédai ellátták a sérüléseit, azelőtt, hogy az elsősegélynyújtók megérkeztek. Unokaöccse és a szomszédja azt mondták neki, a bőre szürkészöld színű lett, mielőtt behunyta a szemét. A pulzusa a mentősök szerint 18-as értékre csökkent, ami azt jelenti, „gyakorlatilag halott” volt.

Amikor meghaltam, energiát éreztem, ami folyamatosan összekapcsolt, gyönyörű és fantasztikus energiát. Nem volt se idő, se hely, se tér, és nem volt mit látni, csak egyfajta elektromos, kétirányú látomást, ami ennek a felfoghatatlan energiának a szálaiból állt össze

– fogalmazott a színész, akit bevallása szerint felemelő béke kerített hatalmába a jégen fekve.

Láttam az életemet. Mindent egyszerre láttam. A halálban nem volt idő, egyáltalán, mégis időből és örökkévalóságból állt minden.

Emlékei szerint végül egy erő azt súgta neki, ne adja fel, és visszahúzta az életbe. A történtek után dicsőséges pillanatként emlékszik vissza a balesetére, amit túlélt, az újév ünneplése pedig a családjukban a szeretet mélységének elismerése lett.