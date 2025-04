Ünnepi asztal 3400 forintból

Húsvéti menü 3400 forintból

Az ALDI vonzó akciós kínálatából idén akár 3400 forintból* is összeállítható a hagyományos húsvéti, családi asztal. Az áruházlánc az ünnepi menü hozzávalóinak legtöbbjére különleges, 10 napig tartó akciót hirdetett, így április 10. és 19. között bőven van idő, hogy a családok mindent kényelmesen és alacsony áron szerezhessenek be. A kiváló minőségű termékekből ez a klasszikus húsvéti menü is asztalra kerülhet:

Füstölt csülök

KORONÁS tojás

PANTASTICO! Húsvéti édes, natúr vagy mandulával szórt koszorúkalács

LE GUSTO csemege vagy csípős torma

és a keretbe még, az ALDI sokszínű italkínálatából, egy pohár sör is bőven belefér!

Szenzációs árak húsvétkor is

Az ALDI ünnepi kínálatából vásárolva még a húsvéti extra kiadásokat is egyszerűen kordában tarthatják! Ehhez érdemes alaposan átböngészniük az áruházlánc aktuális online akciós újságját, amiben számtalan kihagyhatatlan ajánlattal találkozhatnak. A szórólapban nem csupán a kedvelt szezonális finomságokat, az ünnepi fogásokhoz nélkülözhetetlen alapanyagokat és a különféle húsvéti édességeket találhatják meg, hanem az ünnepi hangulathoz illő dekorációk színes választékára, valamint kreatív ajándékötletekre is bukkanhatnak.

Az ALDI-ban a jó dolgok együtt járnak, mint az izgalmas ünnepi kínálat és a meglepően kedvező árak.

*2025.04.10-19.: Füstölt csülök 1499Ft/kg; KORONÁS tojás M-es méret, 10db/doboz, 877Ft/doboz (87,70Ft/db, 1512,07Ft/kg); PANTASTICO! Húsvéti koszorúkalács, natúr/mandulával szórt 500g/db, 429Ft/db (858Ft/kg); BERGKÖNIG Märzen világos sör 5,0% alkoholtartalom, 0,5l/doboz, 199Ft/doboz (398Ft/l) + 50Ft visszaváltási díj/doboz. Fogyasszák felelősséggel! 2025.04.13-19.: LE GUSTO torma, csemege/csípős, 200g/üveg, 135Ft/üveg (675Ft/kg). Az ajánlatok a megadott akciós időszakokban és a készlet erejéig érvényesek.