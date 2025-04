Csonka András április 1-jei tréfaként arról írt, hogy fiókban őrzött ABBA-dalon dolgozik – celebek gratuláltak neki, tévécsatornák hívták műsoraikba

Április elsején Csonka András volt a legviccesebb magyar celeb: megosztott egy közös fotót Björn Ulvaeusszal, az ABBA legendájával, melyhez azt írta:

Most már felfedhetem a nagy titkot. A hónapok óta zajló tárgyalások eredményeként megállapodtunk Björn Ulvaeusszal, a legendás ABBA együttes egyik tagjával és szerzőjével, hogy a zenekar 1982-es feloszlása idején íródott és azóta egy fiókban őrzött, tehát soha nem hallott ABBA-dalt én énekelhetem majd el az új lemezemen. Ez felfoghatatlan és egészen álomszerű.

Csonka a humorosnak szánt posztjában továbbá azt írta, Ulvaeus egyik indoka az volt, hogy a Ding Dong című dal (amit Csonka feldolgozott évtizedekkel később) pont 50 éve bukkant fel az eurovíziós dalfesztiválon, ezért az előtt is tisztelegnek: „Zongorán bemutatta az elképzeléseit, és egy közös fotó után haza is tértem stockholmi villámlátogatásomról. Most pedig indul a munka, a végső hangszerelés és a magyar szöveg elkészítése. Alig hiszem el az egészet”.

A viccet annyira nem értették a színész követői, hogy később egy újabb posztban kellett magyarázkodnia:

Döbbenten tapasztaltam, hogy ezt túl sokan vették komolyan… Az volt az érdekes, mikor két kereskedelmi csatorna magazinműsora hívott föl, aztán Vujity Tvrtko hívott fel Amerikából… Kommentekben is látom, hogy ismert emberek, médiaszereplők gratulálnak… Döbbenten ülök. Egy tíz évvel ezelőtti fotómról azt gondoljátok, ez készülhetett ma is. Ezt mondjuk köszönöm!

Hozzátette, teljesen érthetetlen, hogy vehették komolyan azt, hogyha lenne is dal, amit a fiókba írt az ABBA, azt most, sok évvel később pont a Magyarországon élő Csonka András fogja felénekelni.

Csonka azzal magyarázza az emberek hiszékenységét, hogy túl sok információ zúdul ránk a nap huszonnégy órájában.