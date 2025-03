Kiara Lord a Farm VIP feladásáról: „Hisztis nő vagyok, csak ideig-óráig bírom ezt a cudar környezetet”

Nem sokkal azután, hogy a piros csapatból a sárgákhoz tették át a szerkesztők Kiara Lordot – aki így egyúttal a parasztházból a pajtába került –, a pornószínésznő önként visszalépett a további versenyzéstől a Farm VIP-ben. A pénteki adást követően Lord a Borsnak adott interjút, melyben úgy fogalmazott, számára a tagcsere már csak hab volt a tortán.

Éreztem, hogy engem fognak leküldeni, de elfogadni nem tudtam a döntést. Hiába volt rossz a csapatom, őket már ismertem, ott volt egy misszióm. Igaz, hogy többször is mondtam, hogy átmennék a sárgákhoz, ez csak cukkolás volt, nem gondoltam komolyan és nem akartam átmenni, főleg nem a pajtába. Zsolti Gazda is erre hivatkozott, amikor átrakott, amiért nem tudom hibáztatni, de ez a váltás már akkor történt meg, amikor egyébként is kivéreztem. Nekem ez egy lapát volt a szarra, itt már mentálisan és fizikálisan is elszakadt a cérnám