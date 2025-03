Betty White arcával ellátott bélyeget dobtak piacra Amerikában

2021-ben, 99 éves korában hunyt el Betty White, az amerikai televíziózás egyik legismertebb alakja. Ithon leginkább az Öreglányok című vígjátékosorzat révén vált ismertté, de több hollywoodi vígjátékban is fel-felbukkant.

Az Egyesült Államok Postaszolgálata március 27-én kiadta Betty White bélyegét. Jelenleg 20 darabos csomagokban kapható 15 dollárért (kb 5500 forint).

Az illusztráció Kwaku Alston 2010-ben készített portréján alapul. Az ünnepségen Ellis Hall énekes-dalszerző előadott egy részletet a Thank You For Being a Friend című dalból, ami az Öreglányok főcímdala volt.