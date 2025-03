Kulcsár Edináék mégis bölcsődébe adják a kislányukat: „Rájöttünk, hogy rettentően okos, és szüksége van arra, hogy több időt töltsön a kortársaival”

Kulcsár Edina tavaly augusztusban négygyermekes anya lett: ekkor jött világra férjével, G.w.M-mel közös fiuk, Dion, több mint egy évvel a lányuk, Amara születése után. Előző kapcsolataikból egyébként a rappernek és a szépségkirálynőnek is van egy-egy fia és egy-egy lánya.

Az édesanya most a hot! magazinnak adott interjújában mesélt arról, hogy az éjszakák kemény megpróbáltatást jelentenek az életében, de, mint mondja, nem szeretne olyan példát mutatni a gyerekeinek, hogy minden nehézség miatt panaszkodik.

– idézte Kulcsár Edinát a Bors.

A szépségkirálynőnek saját bevallása szerint sosem volt igénye arra, hogy sokat aludjon. Sőt, volt idő, amikor úgy érezte, hat óra alvás után kevésbé produktív, jelenleg viszont csupán három-négy óra pihenés jut neki, az is csak megszakításokkal.

Szinte minden órában felkelt az egyik gyermekem. Ritkán a nagyobbik lányom, Nina is, aki lassan ötéves lesz. Ugyanis előfordul, hogy arra kel, hogy elfelejtettem jóéjtpuszit adni neki, és ezért hajnalban átjön, hogy ezt bepótolja. Amara az első fél évében jól aludt, de aztán ez valahogy megszakadt. Így most van, hogy felváltva kelnek Dionnal, de van, hogy az egyik riasztja a másikat is. Nekem az lenne az álmom, ha egyben aludnék négy vagy öt órát, de ez egyelőre álom marad, ugyanis általában három-négy órát alszom, folyamatos megszakításokkal