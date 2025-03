Tornóczky Anita laza anyukának gondolta magát, amíg kisfia le nem betegedett

Novemberben született meg Tornóczky Anita kisfia, Noel. A baba nemrég lebetegedett, erről édesanyja közösségi oldalán posztolt: követőivel megosztotta, hogy fia nem hajlandó enni és megy a hasa.

Én azt hittem, hogy laza anyuka leszek – az is vagyok –, de ez a gyerek betegségénél megdőlt, ugyanis eléggé aggódtam érte. Nagyon megterhelő volt lelkileg azt látni, hogy rossz neki, de igazából nem nagyon tudtam, mit csináljak

– nyilatkozta a Borsnak Tornóczky, akit leginkább az rémített meg, hogy eleinte nem tudta, mi kisfia problémája, így az észlelhető tünetek alapján próbált arra következtetni, mi lehet a baj.

Mint elmondta, korábban több jel is utalt arra, hogy Noelnek tejfehérje-allergiája van, ezért megváltoztatták az étrendjét. Aztán a baba egy hónappal ezelőtt megkapta a rotavírus elleni oltást, amitől iszonyatosan begörcsölt. Akkor azt gondolták a szülei, hogy ez egy idő után el fog múlni, de nem ez történt.

Valószínű az történt, hogy a rotavírus elleni oltás legyengítette a szervezetét, aztán még pluszba összeszedett valamit. És akkor ez a két komponens annyira megtépázta a kis szervezetét, hogy elkezdett allergizálni arra a tápszerre, amire azelőtt két hónapig nem. De most megkapta az új tápszert, ezáltal most már eszik és jó a széklete is