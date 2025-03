Elvileg határtalanul lehet száguldozni a német autópályákon, de mennyivel hajtanak rajtuk valójában az autósok?

Sokak számára meglepő eredményre jutott a német gazdaságkutató intézet, az Institut der deutschen Wirtschaft (IW), mikor felmérte, mennyivel hajtanak az autósok, mikor nincsen sebességhatár.

Németországról általános vélekedés, hogy az autópályáin nincsen sebességkorlátozás, noha ez nem teljesen igaz, nagyjából a harmadán van. Mindenesetre, ahol nincs limit Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, ott évről évre megnézi az IW, mennyivel hajtanak az autósok – a legutóbbi kutatásról a Közlekedésbiztonság szakportál alapján számolt be a TotalCar.

2024 májusa és augusztusa között az 1,9 milliárd személygépkocsi átlagos sebessége mindössze 113,5 km/óra volt.

Az átlag az utóbbi években folyamatosan csökken, 2021-ben még 3 km/órával magasabb volt.

Ráadásul túlnyomó többségük, 83 százalékuk nem haladta meg a 130 km/órás sebességet, további 10 százalék 130-és 140 között ment, mindössze az autósok egy százaléka száguldott 160 km/óránál is gyorsabban.

Az IW azt tapasztalta, hogy az átlagsebesség napszaktól független, de hétvégén valamivel több.

Az intézet arra jutott, hogy a számok „a sebesség tudatos megválasztására” utalnak.

Az autópályák sebességkorlátozása, vagyis az Autobahnok Tempolimitje egy elég aktuális német politikai kérdés. A most még éppen ügyvivő kormánykoalícióban komoly vita volt róla az elmúlt években, hogy meg kéne határozni a maximális sebességet. Alapvetően a Zöldek kampányoltak mellette, a szociáldemokrata SPD is támogatta, de a legkisebb kormánypárt, a liberális FDP – ahogy a most minden valószínűség szerint kormányra kerülő, eddigi legnagyobb ellenzéki párt, a kereszténydemokrata CDU/CSU – ellenezte. Az IW a kutatásában megjegyzi, eredményeik azt mutatják túlzott volt a kérdésről a politikai vita.

Egyébként, ha nem is hajtanak gyorsan, a németeknek többségének fontos, hogy szabadon dönthessenek arról, mennyivel hajtanak az autópályáikon.