„Semmi rosszat nem tettem” – mondja a férfi, akit egy másik nővel kapott rajta a gyermekei anyja

Szappanoperába illő családi dráma pillanatait videózta le egy megcsalt feleség, aki egy furgon rakterében rajtakapta gyermekei apját, ahogyan épp egy másik nő szerez örömet a férfinek. Warren Cherowbrier azt mondta a Daily Mailnek, a felvétel készültekor már hónap óta külön éltek volt feleségével, és azt gondolja, semmi rosszat sem tett, viszont a nő állítása szerint a szeretővel már több mint egy éve tart a viszony, valamint korábban már többször is hűtlenségen érte a férjét.

Warren Cherowbrier és Charmain Cherowbrier 15 évesek voltak, mikor először találkoztak, és a kamaszszerelemből 2016-ban házasság, majd négy közös gyermek született, azonban a bizalom nem most remegett meg először, számszerűsítve hét alkalommal is majdnem véget ért a kapcsolatuk. Először 2012-ben, legközelebb 2013-ban, aztán 2015-ben, majd 2017-ben, illetve 2019-ben, végül pedig 2024-ben kellett azzal szembesülnie Charmain Cherowbriernek, hogy férje több nővel is viszonyt folytat, de a nő minden alkalommal megbocsátott. A virálissá vált videó idején a hűtlen férj már elköltözött a közös otthonukból, gyermekei anyjából mégis heves reakciót váltott ki, mikor észrevette a férfit, ahogy letolt nadrágban, egy ismeretlen nővel mulat a munkahelyi kisteherautójának rakterében, ráadásul a gyerekeik mindeközben egy közeli autóban ültek. A megcsalt feleség nyomdafestéket kevésbé tűrő mondatainak szó szerinti idézését mellőzzük, de röviden összefoglalva értetlenségét és csalódottságát fejezte ki a látottak miatt, illetve jelezte a később valóra váltott szándékát, miszerint a felvételt megosztja Facebookon. A négygyermekes anya a videó mellé a következőket írta:

Mikor te vagy a jó kis hűséges feleség, de az egyetlen ember, akit szerettél, elárul. Mindössze annyit tettem, hogy szerettelek.

A nő egy másik posztban azt írja, hogy a hazugság, a megcsalás, a tiszteletlenség és a lekicsinylése miatt azt gondolta, csak annyit ér, amennyit a férjétől kapott – ami nem tűnik ideálisnak, ha mellétesszük, hogy szerinte ő 1000 százalékot tett bele a kapcsolatba, amiért cserébe 1 százalékot kapott vissza.

A szerető álláspontjáról csak annyi derül ki, hogy a videó végén szerette volna kihívni a rendőrséget, a férfi véleménye szerint pedig az egyetlen problémát a videó elkészülte és nyilvánossá tétele jelenti, nem pedig a benne látottak.

Minden történetnek két oldala van. Számomra ez az időszak egyáltalán nem bonyolult, hiszen elváltam a feleségemtől és elköltöztem a családi házból. Ez ezerszer megtörténik, minden egyes nap, mindenhol a világon, úgyhogy ami engem illet, nem csináltam semmi rosszat. Tavaly elváltunk, és kiköltöztem az otthonunkból, szóval nem látom ezt akkora bajnak. Az egyetlen probléma, hogy ez a videó elterjedt

– értékel Warren Cherowbrier.