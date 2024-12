Levetkőztették a brazil modellt a marokkói letartóztatásakor, azt gyanították, hogy transznemű

Liziane Gutierrez állítólag azért került egy hónapra börtönbe Marokkóban, mert lefilmezett egy rendőrt. De még mielőtt a rácsok mögé került volna, megnézték a nemi szervét, hogy megbizonyosodjanak róla, nem transznemű – állította egy olasz lapnak.

Azt hitték, hogy transzszexuális vagyok, ezért szét kellett nyitnom a lábaim két nő és két férfi előtt. Soha nem éreztem magam annyira megalázottnak az életemben. Csak sírni tudtam.

– idézte a Mirror. Azt mondja, ha transznak bizonyult volna, akkor a női helyett a férfi börtönbe zárták volna.

A brazil nő nem először kerül a hírekbe, még 2016-ban azt állította, behúzott neki és elvette a telefonját a rapper Chris Brown, mert egy fotót akart vele készíteni egy buliban. Brown akkor kitett Instagramjára egy videót – amit később törölt –, amiben arról beszélt, hogy a vádakból semmi nem igaz, szerinte Gutierrez egyszerűen csak túl ronda volt ahhoz, hogy beengedjék a buliba. Állítólag 70 ezer dollár kártérítést fizettek később a nőnek.

Gutierrez mostani letartóztatásáról azt meséli, úgy indult, hogy a hotel előtt ellopták a táskáját, amiben benne volt a férje egyik telefonja is, így be tudták mérni, hová lett. Láttak is két rendőrt, próbálták nekik elmondani, mi a gondjuk, de a rendőrök nem igazán tűntek úgy, hogy bármit csinálnának. Erre a nő elővette a telefonját, hogy lefilmezze őket, hogy viselkednek Marokkóban a turistákkal.

Ezt nem kellett volna, mivel nem lehet a rendőröket lefilmezni. Megbilincselték, őt is, a férjét is, ezt megerősítette egy bulvárlapnak a marokkói brazil nagykövetség.

A férjét is letartóztatták, de egy nap után ki is engedték.

Gutierrez egy kis börtönbe került, egy 10 fős cellába, ahol 20 embert tartottak fogva. Minden tele volt legyekkel, bogarakkal. Mindenki a földön aludt,

A fürdőszoba egy lyuk volt a padlón.

Az étel se volt jó, és a hőmérséklet is kihívások elé állította: vagy nagyon meleg, vagy nagyon hideg volt.

A nő, akinek az Instagramon kétmillió követője van, azt mondja, ennél az útnál még az észak-koreai útja is jobb volt.