Gáspár Győző a felesége méheltávolító műtétjéről: Evelinnel és Virággal úgy búcsúztunk el egymástól, hogy ezt nem fogja túlélni

Gáspár Győző és felesége, Gáspár Bea voltak Palik Lászlóék Ilyen az élet című YouTube-műsorának vendégei. A beszélgetés során Gáspár Bea tavaszi méheltávolító műtétje is szóba került, amit mint kiderült, a családja azt hitte, nem fog túlélni A Konyhafőnök egykori ítésze.

– idézte Gáspár Győzőt a Blikk.

Gáspár Bea a téma kapcsán elmondta, hogy az operációt követően nagyon jól érezte magát, így otthon tevékenyen élt az első napokban, a konyhában való sürgés-forgás azonban nem volt jó hatással a még lábadozó szervezetére. Többször is visszakerült a kórházba, ám végül sikerült felépülnie.

A beszélgetés során a showman azt is megosztotta, hogy 2017 óta, amióta – ahogy ő fogalmaz – a „kommandó” bevitte, jár tárgyalásokra.

2024-ben volt a kúrián a nagy döntés, amikor kiderült, hogy Gáspár Győzőre börtönt kértek, és kiderült, hogy az eljárások, amik történtek ellenem, mind hibásak. Én akkor is elmondtam, hogy nem tettem meg! És visszadobták. (…) Most újrakezdődik ez a büntetőügy. Mert visszadobták az ügyet, és most elölről kezdjük