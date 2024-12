„Néhány hetente jön egy újabb AI-zenész valaki” – Delhusa Gjon szerint a mai előadóknak könnyebb dolguk van a mesterséges intelligencia miatt

Delhusa Gjon öt évtizede van a zenész szakmában, munkásságát nemrég Artisjus-díjjal jutalmazták. Az énekes a Borsnak nyilatkozott a minap azzal kapcsolatban, hogy nem tetszik neki, hogy az újabb nemzedék mesterséges intelligenciát használ a dalaihoz.

Így, 50 év után kicsit vegyes érzelmeim vannak, hiszen a fiatalok otthon leülnek, pár gombot megnyomnak, és a mesterséges intelligencia komponál nekik egy dalt, sőt még a szöveget is megírja. Mi pedig éveken keresztül zenekonzervatóriumot végzünk, klasszikus gitár- és ének szakon. Évtizedeken át szórakoztatjuk a közönséget, dalokat írunk, örökzöldeket, amelyek megérintik a közönséget. Az új előadók pedig pár mozdulattal összeraknak valamit, aminek gyors lefolyása van, néhány hét múlva pedig jön egy újabb AI-zenész valaki

– fejtette ki véleményét a lapnak Delhusa, aki arról is beszélt, egyetért a Beatles énekesével.

„Paul McCartney mondta, hogy a ’80-as évek végén elfogytak a harmóniák, nem születnek óriási és maradandó slágerek 1990 óta. Az előadók újra meg újra ugyanazokkal a dallamokkal játszanak. Kint voltam Olaszországban és Róma minden kávézójában ugyanazok a slágerek szólnak, mint régen, csak másképp. Közben meg mindent leuralnak az X-Faktorok, meg a zenei versenyek, és ezredjére is eléneklik ugyanazokat a nagy klasszikus dalokat” – mondta az énekes, aki példának saját slágerét hozta fel.

Túl van a 6 milliós megtekintésen az új Nika se perimeno, DR BRS és Veréb Tomi feldolgozásában, ami még mindig a YouTube top 50-ben szerepel. DR BRS több ezres tömegeket mozgat meg a dallal diszkóról diszkóra, és a tömeg velük üvölti a dalom feldolgozását. Amellett, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, nekem is jól esik, pláne ha két hétre rájuk jövök én is fellépni és velem is tombolnak rá. Valahol egymást erősítik a dolgok.