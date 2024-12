Film készül Delhusa Gjon életéről

Már elkezdődtek annak a filmnek a munkálatai, ami Delhusa Gjon életét dolgozza fel, a zenész dalainak feldolgozásával. Erről maga az énekes mesélt a Metropolnak.

– mondta el az albán származású magyar énekes, aki 18 évesen, 1971-ben tűnt fel a Táncdalfesztiválon és lett egy csapásra ismert.

Delhusa azt is elárulta, hol tartanak most a film előkészületei.

Ez a dolog jelenleg a szereplőválogatásnál és a dalok válogatásánál tart. A dramaturg, Pozsgai Zsolt indítványozta ezt a dolgot, ő a magyar filmvilág egyik ismert guruja. Zsolt nagyon tisztel és szeret engem, így jött az ötlet. A Neoton és Demjén Ferenc után most rólam is film készül. Valójában nálam is inkább a korszak kerül bemutatásra.