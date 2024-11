Szolnoki Szabolcs: Nem erőszakoskodtam senkivel

A héten elindult a Házasság első látásra második évada, melynek egyik főszereplője Szolnoki Szabolcs, aki ellen november 21-én elfogatóparancsot adtak ki, megrontás miatt. (A hatályos büntető törvénykönyv ilyen bűncselekményt már nem ismer, ám Szolnoki még a korábbi Btk. hatálya alatt követte el a bűncselekményt, ami jelenleg gyermekprostitúció kihasználásának felel meg.)

Másnapra a rendőrség visszavonta az elfogatóparancsot, mert a férfi előkerült. Mint kiderült, Szolnoki ügyében már jogerős ítélet született: pénzbüntetésre ítélték, amit nem fizetett ki, így azt átváltoztatták fogházbüntetésre, amit szintén nem kezdett meg, emiatt került sor az elfogatóparancs kibocsátására.

Lapértesülések szerint Szolnoki 13 évvel ezelőtt, 38 éves korában egy 17 éves lánnyal folytatott szexuális kapcsolatot ellenszolgáltatás fejében, amiért jogerősen 900 ezer forintos pénzbírságra ítélték, ami 200 nap fogházbüntetésnek felel meg.

Szolnoki a Tények Plusznak adott exkluzív interjút, melyben az elmúlt napok eseményeiről beszélt. Mint mondta, ez egy lezárt ügy, ami több mint egy évtizeddel ezelőtt történt.

Olyan dolgokat nem csináltam, amiket hirtelen a nyakamba zúdítottak. Még a közelében sem voltam. Nem zaklattam senkit, nem molesztáltam, nem erőszakoskodtam senkivel

– fogalmazott a TV2 kamerái előtt Szolnoki, aki abban hibásnak tartja magát, hogy annak idején nem kérte el annak a hölgynek személyi igazolványát, akivel kapcsolatba került. Elmondása szerint egy modellügynökségnél találkoztak 2011-ben.

Láttam, hogy fiatal, még én is fiatalos lendülettel bírtam. Ezt én elismerem, hogy hibáztam, nem jártam el körültekintően. És ezért kaptam pénzbírságot.

A riportban elhangzott, hogy a körözést azért adták ki Szolnokira, mert külföldön tartózkodása miatt nem tudták kézbesíteni számára a felszólító leveleket, és idővel kicsúszott a fizetési határidőből, pénteken azonban megfizette a rá kiszabott büntetést, ezért lekerült a körözési listáról, és pont került az ügy végére.

Azt is elmondták, hogy a TV2 lehetőségeihez mérten a lehető legkörültekintőbbeen járt el a Házasság első látásra castingjánál, ami során minden szereplőtől – így Szolnoki Szabolcstól is – erkölcsi bizonyítványt kértek, és orvosi alkalmassági vizsgának is alávetettek őket.

Az ügyben Sebestyén Balázs is kifejtette véleményét: