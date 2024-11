Sebestyén Balázs szerint a Házasság első látásra elítélt szereplőjének „komplett történetszálát ki kell vágni azonnal” a műsorból

Csütörtökön a 24.hu-n megírtuk, hogy elfogatóparancsot adtak ki a Házasság első látásra jelenleg futó évadának egyik szereplője, Szabolcs ellen, megrontás miatt. Cikkünket a Balázsék pénteki adásában is szemlézték, a rádióműsorban Sebestyén Balázs elmondta, véleménye szerint nincs más megoldás, a körözés alatt álló férfi összes jelenetét ki kell vágni a realityből, és a csatornának – jelen esetben a TV2-nek – azt is be kell vállalnia, ha emiatt megrövidül a műsoridő.

A kereskedelmi értéket felülírja az, hogy egy pedofilt tartasz képernyőn. Itt be kell vállalni, hogy később indítod, átprogramozod, kivágod

– jelentette ki a műsorvezető, aki azt is elmondta, a szerkesztőket nem tartja abban bűnösnek, hogy beválogatták Szabolcsot a műsorba, hiszen a castingon nem feltétlen derülnek ki ilyen dolgok, hiszen azt az illető nyilvánvalóan nem hozza szóba. Említette viszont, hogy később a kiválasztottak pszichológiai szűrésen is átesnek.

„Nem tudom, hogy ez hogy nem tud kiderülni, de azért valamilyen szinten ezeket a civileket elég komolyan lecastingolják, szóval van azért itt egy erős szerkesztői munka” – mondta.

Nyilván amikor kiderül, egyrészt borul minden, másrészt a komplett történetszálat kutyakötelességed azonnal leállítani, vagy azt mondani, hogy két napig nem megy a műsor, átvágjuk, és tovább megy, de nem tarthatod képernyőn! (…) Amit a TV2 tud csinálni, vagy amit ilyenkor szerintem ilyenkor minden kereskedelmi csatorna azonnal megtesz, hogy a komplett szálat ki kell vágni azonnal. Ha emiatt borul a műsor, azt be kell vállalni

– erősítette meg álláspontját Sebestyén, Rákóczi Feri pedig hozzátette:

Ha ez a szál átszőtt mindent, akkor kompletten leveszed a műsort.

Sebestyén Balázs szerint nem létezik más elfogadható döntés, mint az, amit ők felvázoltak, amennyiben bebizonyosodik, hogy valóban bűncselekményt követett el a szereplő.

A Rádió 1 műsorának vége után érkezett a hír, hogy péntekre visszavonásra került a Szabolcs ellen korábban kiadott elfogatóparancs, és mint kiderült, a férfival szemben már jogerős ítélet született a több mint tíz évvel ezelőtti ügyben, de ő nem kezdte meg a büntetése letöltését.