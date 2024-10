Tizenhét éve nyom nélkül eltűnt a fiuk, a szülők most már átrendezik a szobáját

2007. szeptember 14-én az észak-angliai Doncasterben élő, 14 éves Andrew Gosden nem ment iskolába, ehelyett kivett 200 fontot az automatából, felszállt a Londonba tartó vonatra, megérkezett a King’s Cross állomásra, és többé nem látta senki. Az utóbbi idők egyik legrejtélyesebb brit eltűnéses esetének nevezett Gosdent a hatalmas országos és nemzetközi hajtóvadászat ellenére soha nem találták meg.

A családja az ezt követő években különböző elméleteket állított fel, például hogy Andrew városnézés céljából utazott a fővárosba, hogy megnézze egy általa kedvelt zenekar fellépését a városban, vagy akár önéletrajzokat osztogatott (ahogyan azt korábban idősebb nővére tette) – azonban egyik elméletet sem bizonyította semmi.

A rendőrség azt is vizsgálta, hogy Andrew nem azért utazhatott-e a fővárosba, hogy online találkozzon egy barátjával, azonban ezt az elméletet később elvetették, miután a hatóságok megtudták, hogy Andrew nem rendelkezett sem e-mail címmel, sem a PSP-jéhez és Xbox-ához kapcsolódó online fiókkal. Úgy tűnt, hogy a rendőrség 2022-ben nyomra bukkant, amikor emberrablás és emberkereskedelem vádjával letartóztatott két férfit. Később azonban kiderült, hogy nincs kapcsolatuk Andrew ügyével, és szabadon engedték őket.

Andrew szülei, Kevin és Glenys (a fenti képen) soha nem adták fel a reményt, hogy megtalálják fiukat, és a pár nemrég elárulta, hogy tizenhét év után végre felújítják a szobáját.

17 éve, hogy Andrew eltűnt. Különböző okok miatt a feleségemmel, Glenysszel felújítjuk a viktoriánus középső sorházunkat. Egy jószándékú barátunk nemrég azt mondta nekünk, hogy jó lenne azt érezni, hogy „továbbléphetünk”, ha Andrew régi szobáját is bevonjuk ebbe a folyamatba.

– írta Kevin egy blogbejegyzésben. Ám hozzátette azt is:

Egy eltűnt szerettünk esetén nem lehet továbblépni: egyszerűen csak egy újabb évvel később találjuk magunkat, és fogalmunk sincs, hová vagy miért ment el aznap, nem is beszélve arról, hogy hol lehet most, még ha életben is van