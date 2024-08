TMZ: Blake Lively testszégyenítés áldozata lett az It Ends With Us forgatásán, és a csókjelenet is kényelmetlen volt számára

Augusztus 15-től látható a mozikban Blake Lively új filmje, az It Ends With Us – Velünk véget ér, ami kapcsán a TMZ érdekes hírről számolt be: Lively állítólag testszégyenítés áldozata lett, sőt, az egyik csókjelenettel is problémái akadtak.

Mint azt a lap írja, a filmben a Lively szerelmét alakító színész, Justin Baldoni megjegyzéseket tett a színésznő súlyára egy jelenet előtt, mikor a magasba kellett emelnie. A forgatáson az egyik edzőhöz odasétálva megkérdezte, hogy Lively hány kiló lehet, és mit tud azért tenni, hogy a háta ne menjen tropára, ha majd megemeli. Állítólag Baldoninak hátproblémái voltak korábban.

Lively tudomást szerzett később kollégája megjegyzéseiről, ami rosszulesett neki.

A TMZ arról is ír, hogy volt még egy eset, ami kellemetlenül érintette Livelyt: Baldonival két csókjelenete is volt, a színésznő pedig úgy érezte, Baldoni jóvoltából a kelleténél tovább húzódott a csók.