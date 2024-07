„Lehetnék egy kávézóban ugyanilyen szőke hajjal és megcsinált cicikkel, akkor is lekurváznának”

Hallott a párról, akiket hét éven keresztül kameráztak, így láthattuk, ők hogyan kamerázták magukat életük legintimebb pillanataiban? Az álomszerű helyzet első szintjén fiatal és gazdag, szexvideókat gyártó alkotókat láthatunk, a Hörcher Gábor dokumentumfilmes által forgatott második szinten pedig egy súlyosan bántalmazó kapcsolat hétköznapjait. És azokra emlékszik, akik az előbb említett Emmához és Eddie-hez hasonlóan a kamerák mellett egy harmadik felet is beengednek a hálószobájukba?

És azokról a tanárokról hallott, akiket kirúgtak, mert másodállásban felnőtteknek szóló tartalmakkal kerestek pénzt? Volt, aki elbocsátása után a Rómeó és Júliából idézett védekezésképp („Mit rózsának hivunk, nevezzük azt // Akárhogy: olyan illatos marad.”), egy másik pedagógus munkáltatóját viszont petícióval kérték, vegyék vissza a nőt az állásába.

De rúgtak már ki a haditengerészettől is valakit kiegészítő jövedelme miatt,

ahogyan a tennessee-i rendőrség sem nézte jó szemmel, mikor egy alkalmazottjuk feltűnt egy tizennyolc pluszos videóban,

volt, akit egy templomba nem engedtek be többé,

és megint mást a családja tagadott ki.

Ha már család: az a nő sem repesett az örömtől, aki rájött, egy közeli rokona az előfizetője; az a férfi viszont lelkesen csatlakozott követőnek, aki a sógornőjére bukkant az interneten, de olyan felhasználót is találhatunk, aki kamaszfiát találta legmegfelelőbbnek, mikor operatőrt keresett erotikus videóihoz. Az is megvan, hogy a NAV megbüntetett egy magyar celebet, mert nem adózott a tartalmai után (míg egy külföldi tartalomgyártó érthetetlennek tartja, hogy miért kell egyáltalán adóznia, ha követői szerint nem is munka, amit csinál)?

Hogy mi köti össze a fentebb felsorolt embereket és történeteket? Így van: az OnlyFans.

Nem fogok ezen szépíteni: amit én csinálok, azt úgy hívják, hogy pornó

– így nyitja beszélgetésünket Sunny Herrera erotikus tartalomgyártó. Művésznevének elemzésekor szóba kerül Bobby Hebb slágere, a Sunny, de van más magyarázat is:

„Ez kicsit engem tükröz. Olyan vagyok, mint a Nap: kedves, vidám, mosolygós, és mindig ragyogok. Először csak ez volt meg, aztán rákerestem a pornós nevekre a neten, de mindegyik béna volt, és akkor eszembe jutott a Carolina Herrera parfüm.”

Míg Sunny amatőrként kezdte, Tiffany Rousso erotikus tartalomgyártó a pornóiparból érkezett a felületre, ami mára mindkettőjük fő megélhetési forrását biztosítja (és hogy Tiffanynál se maradjon el a művésznév-check: a keresztnevet kellően érzékinek találta, és Roussónak hívták a zenészt, aki az autórádióból harsogott az ötleteléskor). Sunny „hálát ad a jóistennek”, amiért nem kell egyéb munkákat vállalnia. Más webhelyeket promóciós felületként alkalmaz – az ingyenes Pornhubra például egy-két perces videókat tölt fel, amelyek átirányíthatják a felhasználókat a fizetős felületére. Hasonlóan gondolkodik a verifikált modellként dolgozó Tiffany is, aki szerint az OnlyFans nem üti, hanem kiegészíti a pornóoldalakat: „Mindkettőnek megvan a sajátos légköre, varázsa, viszont az OnlyFansnél jobban gazdálkodhatok az időmmel, és én döntöm el, hogy hol, kivel, mit, milyen ruhában, milyen sminkkel forgatok, tehát száz százalékban az én fantáziám elevenedik meg.”

Közösségi média + pénz + meztelen emberek = még több közösségi média, még több pénz, még több meztelen ember

Miben különbözik az OnlyFans a Pornhubtól vagy a Gattyán György által létrehozott LiveJasmintől, és mitől vált ennyire sikeressé? Az utolsó kérdésre a legegyszerűbb a válasz: ugyanazért, amiért a másik két említett oldal – a pornó miatt. Kicsit bővebben: ezeket ötvözi a Twitch-csel és Instagrammal. És ugyanez kifejtve:

Oké, mi lenne, ha építenénk egy olyan platformot, ami éppolyan vagy nagyon hasonló lenne, mint a már létező közösségi médiumok – egy kulcskülönbséggel, ami a fizetési gomb?

– így elmélkedett az essexi születésű Tim Stokely, mielőtt a „homemade pornó királyaként” vagy Hugh Hefner második eljöveteleként kezdték volna emlegetni.