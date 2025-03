Chris Pratt mentette meg Millie Bobby Brownt a villantástól új filmjük sajtóeseményén

Hamarosan megjelenik a The Electric State című film, melynek főszereplői, Millie Bobby Brown és Chris Pratt a múlt héten egy sajtóeseményre voltak hivatalosak Madridban. A Page Six szúrta ki, hogy a rendezvényen készült egy felvétel, melyen látszik, hogy a 21 éves színésznő segélykérő pillantást vet kollégájára, aki felpattan a helyéről, majd elé sietve megáll, hogy a miniszoknyát viselő Brown probléma nélkül fel tudjon állni a székéről. Miután a színésznő elsétál, Pratt megtapsolja őt, majd egy táncmozdulatot is lejt a videó szerint.

A felvétel egyébként az X-en és a TikTokon is megjelent, előbbin mostanra több mint 16 millió megtekintést szerzett, utóbbin pedig már legalább 25 millióan látták.