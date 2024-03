Saját kamaszfia a brazil erotikus modell operatőre

Egy ideje ismét aktív az OnlyFans nevű fizetős, főként erotikus tartalmakat kínáló közösségi portálon a brazil Andressa Urach. A 36 éves nő 2012-ben második lett hazája híres fenékszépségversenyén, a Miss BumBumon, így ismert celeb, majd erotikus modell lett.

Néhány évvel ezelőtt aztán bejelentette, hogy visszavonul a reflektorfényből, hogy a vallásra koncentrálhasson és lelkésznő lett a Universal Church of the Kingdom of God nevű karizmatikus, evangélikus egyháznál. Nem sokkal később azonban a visszatért a megtérésből, újraindította erotikus karrierjét és megpróbált visszaperelni 2 millió reál (kb. 144 millió forint) adományt korábbi egyházától, arra hivatkozva, hogy kimosták az agyát, de a bíróság elutasította a keresetét.

A háromgyermekes Urach nemrégiben a 18 éves fiával, Arthurral együtt válaszolt rajongók kérdéseire az Instagramon. Többek között arról is beszéltek, hogy Arthur az édesanyja operatőre – írja az Unilad című brit bulvárportál.

Bár a rajongók közül sokan megütköztek az infón, Andressa és Arthur a legnagyobb természetességgel beszéltek a munkamegosztásról. A fiú azt mondta, egyáltalán nem szégyelli az anyját, sőt, büszke rá, ő maga pedig ügyesen bánik a kamerával.

Andressa és Arthur szoros kapcsolatban vannak, többször előfordult már, hogy együtt vetették bele magukat az éjszakába. Andressa volt férje, Thiago Lopes egy ilyen alkalom után felháborodva nyilatkozta: „Milyen anya az, aki egy bordélyba viszi a saját fiát, hogy az nézhesse, ahogy az anyja idegen férfiakhoz dörgölőzik?”