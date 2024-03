Egy barátot és egy kamerát is beenged a hálószobájába a fiatal pár – állításuk szerint nem is lehetnének boldogabbak

Egy fiatal pár arról mesélt a Daily Starnak, hogyan telnek a mindennapjaik, miután felhagytak a 9-től 5-ig tartó munkájukkal.

Az ausztrál Nathan és Bec öt évvel ezelőtt ismerkedtek össze, mikor középiskolába jártak, és azóta egy párt alkotnak. A koronavírus-járvány alatt mindketten elvesztették a munkájukat, ami arra ösztönözte őket, hogy utazni induljanak – ma pedig már nem is tudnák másként elképzelni az életüket.

Nathan szerint a közösségi médiában elért sikereik is ekkor indultak, mert az utazás által hozzájuk hasonló gondolkodású emberekkel találkozhattak. Mint állítják, a tartalomkészítéssel másokat is inspirálni szeretnének, és arra bátorítani mindenkit, hogy kövessék az álmaikat.

A 23 éves Nathan és a 25 éves Bec OnlyFans-re is regisztráltak, ahová a nő egy barátnőjével kiegészülve hármasban is feltöltenek videókat, és próbálják teljesíteni a nézőik „egyedi” kéréseit is. Állításuk szerint minden munkában vannak nehézségek, és sok gyűlölködő kommentet kapnak, de az így nyert szabadságukért cserébe szívesen feláldozzák a magánéletük intimitását, és nem is érezhetnék magukat ennél boldogabbnak.