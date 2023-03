Az alagsori edzés következményei

Az év elején sokan döntenek úgy, hogy életmódot váltanak, és elkezdenek rendszeresen mozogni. Az edzésnél azonban érdemes nagyon odafigyelni, hiszen a nem jól végzett gyakorlatok kellemetlenségekhez, akár aranyerességhez is vezethetnek.

Az új esztendő első heteiben, hónapjaiban sokan döntenek úgy: érdemes életmódot váltani és belevágni a testmozgásba. Nyárig még hónapok vannak hátra, így kellő elkötelezettséggel el lehet érni a kívánt beachbodyt a strandidőszakra.

Többen ilyenkor nem az edzőtermi felkészülést, hanem az otthoni mozgást választják: megannyi saját testsúlyos gyakorlat ismert, és az interneten rengeteg tippet lehet olvasni arról, miként barkácsolhat az ember magának házi súlyzókat. A felkészülés során viszont nem árt szem előtt tartani: ha nem vagyunk kellőképpen körültekintőek, akár sérülést is okozhatunk magunknak a sufniedzésekkel.

Rémálom lehet az edzésből

A Jóbarátok sorozat egyik emlékezetes epizódjában az egyik főszereplő, Joey otthoni edzése kifejezetten rosszul alakul: az erőlködéstől sérvet kap, ami hosszú időn át gyötri, mivel biztosítás hiányában nem hajlandó orvoshoz fordulni. Bár a helyzet a tálalásnak köszönhetően komikus, sokaknak mégis fájdalmasan valóságos.

Tény, hogy az át nem gondolt edzés a hagyományosabb panaszok, így az izomláz és a húzódások mellett súlyosabb, elsőre egészen megdöbbentő, hosszabb távú problémákat is okozhat. A túlzott megerőltetés akár aranyérbetegség kialakulásához is vezethet, ami megfelelő kezelés nélkül igen súlyos szövődményeket is előidézhet.

Mindenekelőtt fontos leszögezni: az edzés önmagában nem okoz aranyeret, ami problémás lehet, az a fokozatosság hiánya, illetve a nem megfelelő technika és felszerelés. A konditermekben nem véletlenül segítik edzők és kifejezetten edzési célokra gyártott eszközök az erősítést, illetve a fogyást. Persze az ember kellő tájékozódást követően otthon is mozoghat, de bizonyos megoldásokat, gyakorlatokat így is érdemes kerülni.

Az otthoni edzésnél az egyik legfontosabb, hogy kíméljük a törzs izmait, hiszen az extrém megerőltetés háti és hasüregi nyomásfokozódást idézhet elő, ami pedig növeli az aranyér kockázatát. A legjobb módszer, ha jól kiegyensúlyozott súlyokkal végezzük a gyakorlatokat, nem visszük túlzásba az edzést, és kerüljük a rendkívül nehéz tömegeket. Mindez nem csupán magára a súlyzózásra vonatkozik, a felülést és a hasprést sem szabad mértéktelenül végezni – még akkor sem, ha úgy érezzük, fizikailag egyébként bírnánk a gyakorlatot. Hiába akarunk az intenzív mozgással gyorsan látványos eredményt elérni, ha közben sérülést okozunk magunknak.

A megfelelő eszköz kiválasztása mellett a technikára is érdemes fókuszálni. Ebből a szempontból a légzésre különösen oda kell figyelni, a levegő benntartása a gyakorlatok közben ugyanis növeli az aranyér kialakulásának esélyét.

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.